Inter, la presunta promessa di Moratti: «Se vincete lo caccio»

Cronache di spogliatoio ha rivelato la presunta promessa da parte dell’allora presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ai suoi prima della finale del Mondiale per Club FIFA del 2010.

PROMESSA – Cronache di spogliatoio, tramite un contenuto su Twitter, ha riportato ciò che Massimo Moratti avrebbe detto ai suoi prima della finale del Mondiale per Club FIFA del 2010. A rivelare questa presunta promessa da parte dell’allora presidente dell’Inter sarebbero stati i senatori della squadra nerazzurra. L’allora patron del club meneghino sarebbe entrato nello spogliatoio prima del match contro il Mazembe e avrebbe promesso. «Se vincete, come regalo, caccio Benitez». Sarebbero stati tutti d’accordo, compreso lo stesso allenatore spagnolo, che avrebbe aspettato soltanto di dire addio alla panchina nerazzurra da campione.

SPOGLIATOIO – In particolare, nel video pubblicato sul social network, viene rivelato. «Succede nello spogliatoio dell’Inter appena prima della finale del Mondiale per Club contro il Mazembe. Le parole sono naturalmente di Massimo Moratti che ha appena chiuso un cerchio vincendo la Champions, come aveva fatto 45 anni prima suo padre. Moratti quella notte di Madrid si fermò nella capitale spagnola. Non tornò con la squadra a fare festa a San Siro. Passeggiò per metabolizzare la vittoria, ma sapeva che Mourinho faceva ormai parte del passato. Sin dal primo giorno lo spagnolo non accettò l’erede, Rafa Benitez, forse addirittura peggio di Rudi Garcia dopo Spalletti. Quel compito era ingrato».

REGALO – Il filmato di Cronache di spogliatoio continua. «E così arriva la promessa del Pres ai senatori. Scartare il regalo non fu difficile. Pandev prima con gli occhi spiritati dopo il gol. Eto’o poi, con l’esultanza più famosa della rete con quei sacchetti, studiata con Materazzi, il principale oppositore di Benitez. Una citazione, va detto, poco elegante dell’Allenatore nel pallone, il film di Lino Banfi. E infine Biabiany, che ha trovato anche lui un modo per entrare nella storia. Zanetti, infine, fa un gesto che era diventato un’abitudine in quel periodo: sollevare coppe. Moratti, l’ultimo dei romantici, un presidente che ha regalato emozioni forti, ha tra i suoi record due allenatori cacciati dopo una vittoria: Gigi Simoni dopo Inter-Salernitana 2-1 e Rafa Benitez dopo un campionato del mondo per Club appena sollevato».

Fonte: Twitter Cronache di spogliatoio