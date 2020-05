Inter, la difesa va verso la conferma: anche Godin rimane – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che l’Inter sulla difesa sta pensando di confermare la rosa attuale. Anche Godin punta a riscattarsi.

ACQUISTI LONTANI – Ci sono settori da ritoccare, altri forse da ricostruire e poi c’è il muro. Lo guardi, resta solido, non dà segni di cedimento: non è il caso di toccarlo, va bene così. La difesa, quella dei tre centrali e delle loro alternative, potrebbe restare immutato nella prossima stagione. In questi mesi l’Inter ha seguito Kumbulla e sondato Vertonghen, in scadenza di contratto. Sull’albanese non ha affondato a gennaio e oggi la Lazio sembra più pronta a stanziare i soldi per l’investimento. Il corteggiamento del belga è stato messo in standby: doveva prendere il posto di Godin, se Diego avesse considerato l’avventura interista “da terminare”.

RESTANO TUTTI – Non sarà così, un po’ perché non gli sono arrivate offerte stimolanti, ma soprattutto perché lo Sceriffo non è uno che getta la spugna con facilità: è convinto di potersi prendere l’Inter, città e gruppo gli piacciono, resterà e ci riproverà («Sto imparando cose nuove» ha detto recentemente). Con Bastoni che rappresenta il futuro e de Vrij pilastro centrale, Skriniar è stato il più chiacchierato dei titolari: all’estero piace eccome, ma sarà un’estate di offerte al ribasso e l’Inter non ha intenzione ed esigenza di accettarle per lo slovacco. Il jolly D’Ambrosio va verso un rinnovo fino al 2022, per Ranocchia sarà “The last dance”, con ruolo uguale all’attuale.