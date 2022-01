Inter, la difesa regala il pareggio ma poi la risolve. Bastoni il migliore: le pagelle – CdS

L’Inter risponde al Milan mantenendo il primo posto e con una partita in meno ancora da giocare. In vantaggio con Alessandro Bastoni, la difesa (e Handanovic) regalano il pareggio. Skriniar vola in cielo a la risolve. Di seguito le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter trova il gol del raddoppio con merito e soprattutto personalità, nonostante sia il miglior attacco del campionato vince comunque grazie ai due gol dei difensori centrali (e che gol). Alessandro Bastoni, per l’appunto, è il migliore in campo. Il giovane difensore realizza prima il gol del vantaggio, poi l’assist per l’incornata vincente di Skriniar che vola in cielo. Partecipa come sempre alla manovra e dimostra una crescita esponenziale: voto 8 per l’italiano, 6,5 per lo slovacco. Prestazione di cuore per Alexis Sanchez, che scende a centrocampo quasi da trequartista e prende per mano l’Inter: voto 7. Gagliardini sostituisce bene Calhanoglu e contiene Milinkovic-Savic, non uno qualunque. Novanta minuti di piena sostanza e voto 7 in pagella meritato. Qualche incertezza di troppo per de Vrij in difesa, l’olandese non copre bene Skriniar sul lancio di Cataldi e Immobile segna il gol del pareggio, complice anche l’errore di Samir Handanovic in uscita: voto 5,5 per l’olandese, 5 per il capitano nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania