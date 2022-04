Inter, la difesa è un muro: dal 2017 al top in Italia ed in Europa – TS

L’Inter è cresciuta molto negli ultimi 5 anni. Uno dei punti di forza della ritrovata competitività dei nerazzurri è certamente la difesa, che dal 2017 è al top sia in Italia che in Europa. L’analisi del Tuttosport

MURO – L’Inter vuole correre verso lo scudetto ed ottenere la seconda stella sul petto. Per farlo, la squadra si aggrappa ad una delle sicurezze delle ultime stagioni: la difesa. I nerazzurri, in questa stagione, sono la migliore difesa della Serie A con 24 reti subite. Numeri in linea con quelli degli ultimi 5 anni: l’Inter, infatti, dal 2017 è la miglior difesa in Italia con 158 gol subiti in 184 gare giocate. Meno della Juventus, 163 in 185, del Napoli, 182 in 185 e del Milan 194 in 185. Un dato importante, che sottolinea l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza nerazzurra: nel 2017 il club ha prelevato Skriniar dalla Sampdoria, nel 2018 de Vrij dalla Lazio a parametro zero e, nel 2019, ha visto l’esplosione di Bastoni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini