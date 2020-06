Inter, la difesa balla e colpisce il Parma. Ma il 3-4-1-2 sbilancia – GdS

Le ultime uscite certificano la necessità dell’Inter di riassestare gli equilibri difensivi. Alcuni sostengono che sia colpa del cambio di modulo, poiché anche cambiando tutto il terzetto la squadra di Conte soffre da matti le ripartenze del Parma. I tre punti, in ogni caso, li portano due difensori: Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni

RIMONTA – L’aria si era fatta piuttosto tesa nella notte del Tardini. Il Parma di Roberto D’Aversa era passato in vantaggio e continuava a stordire l’Inter con le sue ripartenze micidiali. Poi due lampi, anzi due capocciate, di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni strappano un sorriso sul finale. L’olandese aveva ballato come tutta l’Inter nei primi 70 minuti ma, come capita anche a Bastoni, l’ex difensore della Lazio si trova nel posto giusto al momento giusto. I nerazzurri trovano due gol in pochi minuti ribaltando la contesa e cambiando l’inerzia della gara negli ultimi dieci minuti.

DI NUOVO IN PALLA – Bastoni, nello specifico, entra in partita con tutt’altro piglio rispetto alla deludente prova contro il Sassuolo. L’ex di turno, ampiamente a suo agio sul prato del Tardini, sostituisce uno sfiancato Diego Godin, e aggiunge una nuova fonte di gioco (col suo mancino) alla prevedibile manovra nerazzurra. Poi ha il merito di trovarsi appostato sul secondo palo, dimenticato da tutti, sul traversone morbido di Victor Moses. Il classe 1999 mette a segno il secondo gol di un subentrante nel campionato interista. Il primo lo aveva griffato anche lui, nella trasferta di Lecce. Ma stavolta il sapore è molto più dolce.

LAMPI – Mettendo per qualche secondo da parte i gol, è evidente quanto l’Inter abbia sofferto le scorribande offensive del Parma. Il trend difensivo dei nerazzurri è preoccupante: con quello di Gervinho, fanno dieci gol subiti nelle ultime sei. Come ha ammesso lo stesso de Vrij (QUI le sue parole) il nuovo modulo con Christian Eriksen tra le linee sbilancia i nerazzurri. Proprio l’olandese aveva sofferto, forse come non mai in maglia Inter, la rapidità di Gervinho e Dejan Kulusevski. Il duello con Andreas Cornelius è tutto fisico e scintille. Con quaranta metri di campo alle spalle da difendere, e le infilate degli esterni crociati, l’olandese arriva al tramonto della gara con la lingua penzoloni. Poi il colpo di testa vincente, su torre di Lautaro Martinez, e il bis di Bastoni a ruota. L’Inter si salva usando la testa e la difesa a suo modo.

