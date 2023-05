Inter, la Curva Nord: «Stagione da incorniciare, grazie alla società»

La Curva Nord ha ricevuto i biglietti per la finale di Istanbul, la protesta è finita e tramite un comunicato pubblicato sui social arrivano i ringraziamenti per l’Inter, i giocatori e la società.

OBIETTIVI – La Curva Nord si è esposta sull’anno nerazzurro: «Una stagione da incorniciare, una finale per festeggiare…Grazie Inter. Alti e bassi, momenti difficili e grandi euforie, in una stagione da protagonisti, una grande stagione da Inter. Dopo il ritardo in campionato accumulato prima della sosta per il mondiale ed i confronti avuti con la società, la ridefinizione degli obiettivi è stata chiara e comunque ambiziosa. Supercoppa, Coppa Italia, qualificazione in Champions ed arrivare più lontano possibile in Europa, questi gli obiettivi promessi ad inizio anno. Dopo l’Atalanta possiamo solo dire grazie ad una società ed un gruppo squadra eccezionali che ci ha addirittura fatto il più inaspettato dei regali permettendoci di andare ad Istanbul per vivere quella che dovrà essere una festa a prescindere dal risultato finale».

Inter, totale supporto dalla Curva Nord

SUPPORTO – Il gruppo organizzato promette una cosa: «Teniamo a non sfigurare in terra turca, daremo tutto l’apporto che meritano i nostri ragazzi cercando di vivere fino in fondo il sogno di un risultato che appare quasi proibitivo. Comunque vada però dovrà esser festa, e da Istanbul a Milano, con qualunque risultato si torni, invitiamo fin d’ora tutto il popolo interista ad applaudire chi ha onorato la maglia regalandoci emozioni, soddisfazioni e trofei, in una stagione grandiosa in cui son stati capaci di affossare progressivamente entrambi i nostri rivali storici e portarci dove nessuno avrebbe mai immagino potessimo arrivare. Grazie Inter, da oggi comincia la lunga festa che ci accompagnerà nell’ultima avventura stagionale e comunque vada dovrà proseguire anche dopo il ritorno dei nostri campioni da Istanbul».