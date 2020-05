Inter, la Curva Nord prende posizione: “No alla ripresa del campionato”

La Curva Nord dell’Inter prende posizione in merito alla ripresa o non ripresa della Serie A. Gli Ultras nerazzurri chiedono rispetto e silenzio per i tanti morti da Coronavirus in Lombardia. Di seguito il comunicato

๐—ก๐—ข ๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ๐—” ๐—ฅ๐—œ๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—” ๐——๐—˜๐—Ÿ ๐—–๐—”๐— ๐—ฃ๐—œ๐—ข๐—ก๐—”๐—ง๐—ข.

๐—ก๐—ข ๐—” ๐—ฃ๐—”๐—Ÿ๐—–๐—ข๐—ฆ๐—–๐—˜๐—ก๐—œ๐—–๐—œ ๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—จ๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—”๐—Ÿ๐—œ.

๐—–๐˜‚๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ก๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ ๐— ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ฒ ๐—–๐—ข๐—ฉ๐—œ๐——-๐Ÿญ๐Ÿต. ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ.

รˆ il momento del lutto e del silenzio. O almeno cosรฌ dovrebbe essere. Milano piange i suoi morti. La Lombardia e lโ€™Italia intera sono in ginocchio e la vita di tutti noi รจ segnata da un presente devastante e da un futuro incerto. Abbiamo fino ad ora reputato che lo strumento piรน forte in nostro possesso fosse quello di esporci attraverso un impegno sociale- mai prima come adesso- necessario. Campionato sรฌ, campionato no. Stadi pieni, stadi vuoti. Chissenefrega. Non puรฒ essere una diatriba e nemmeno un qualcosa su cui riflettere.

๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช ๐˜ง๐˜ข ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฆฬ€ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข๐˜ช ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฆฬ€ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ? ๐˜๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ช. ๐˜๐˜ฏ๐˜ง๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช, ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ป๐˜ป๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช, ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ข๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ ๐˜ป๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐ. ๐˜”๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฐฬ€ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ด๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ? ๐˜—๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆฬ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ? ๐˜ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช, ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ช ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ช ๐˜ท๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ’๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ช. ๐˜”๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช, ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ช ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช, ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ข, ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ง๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช, ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ช. ๐˜Œ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ด๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ. ๐˜Œ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ท๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ช ๐˜ด๐˜ข๐˜ณ๐˜ขฬ€ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ “๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ” ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ท๐˜ช๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ. ๐˜Œฬ€ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ณ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ตโ€™๐˜ข๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ (๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช ๐˜ท๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ “๐˜ณ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ”).

Eโ€™ per tutti un enorme dispiacere e sacrificio, ovviamente. Ma prima che Ultras siamo UOMINI e DONNE d’ITALIA. Ci sarebbero sรฌ lโ€™Inter, gli spalti che adoriamo, la nostra Curva Nord e tutto quello che รจ la magia di una vita donata per una missione come la nostra. Passione e dedizione assoluta. Quello che cerchiamo di dare ogni volta che la nostra Inter scende in campo ora perรฒ serve altrove. In maniera diversa, ma con uguale orgoglio e tenacia. Ora serve per aiutare chi ha davvero bisogno, per supportare chi lotta appeso ad un filo tra la vita e la morte. Il nostro tifo, le nostre grida d’Amore vanno a chi รจ in prima linea a difendere ogni singolo respiro degli ammalati.

Il calcio va messo da parte.

๐€๐ฅ ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐๐ž๐œ๐ข๐๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ข๐ง ๐ฆ๐š๐ง๐ข๐ž๐ซ๐š ๐ง๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐๐ข ๐ง๐จ๐ง ๐š๐๐ž๐ซ๐ข๐ซ๐ž ๐š๐ ๐š๐ฅ๐œ๐ฎ๐ง ๐ญ๐ข๐ฉ๐จ ๐๐ข ๐ซ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐š ๐Ÿ๐ข๐ซ๐ฆ๐ž ๐ญ๐ซ๐š ๐ ๐ซ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ข ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ซ๐š๐ฌ, non certo per questioni di contenuto ma perchรฉ sappiamo bene che da queste iniziative generalmente lodevoli cโ€™รจ sempre qualcuno che cerca di trarne visibilitร o beneficio. Sia a livello ultras, sia sul piano politico istituzionale. E davvero non abbiamo voglia di addentrarci in contesti del genere ove spesso si va a degenerare in un bieco โ€œsoubrettismoโ€. Noi ci rapportiamo solo con i nostri gemellati. Fine del discorso. Ce ne rimaniamo quindi soli, saldi ed in isolamento.

Ma col cuore vicini uno ad uno agli appartenenti della Curva e a chi condivide le nostre battaglie.

Adesso, chiarita in maniera doverosa la nostra posizione, ricali il sipario.

๐’๐ข๐ฅ๐ž๐ง๐ณ๐ข๐จ ๐ž ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐จ.