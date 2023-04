Inter, la Curva Nord ora si scalda: «La pazienza è finita» -TS

Il tifo organizzato nerazzurro ha deciso di farsi sentire con un ultimatum verso la squadra di Simone Inzaghi

ULTIMA SPIAGGIA – La Curva Nord ha deciso di esprimersi in merito all’ultimo periodo vissuto dall’Inter. Ecco l’ultimatum lanciato dal tifo organizzato nerazzurro nei confronti di giocatori, staff e dirigenza: «Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia: la pazienza è finita e se non si raggiungeranno questi risultati, riterremo tutti i responsabili e li tratteremo come meritano. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente».

Fonte: TuttoSport – S.P