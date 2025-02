Inter, la cronaca di un flop a Torino! I grandi errori estivi – TS

L’Inter ha portato a termine la partita di Torino contro la Juventus con tantissimi rimpianti e, purtroppo, con tante certezze sugli errori commessi in estate. Dal mercato all’estrema fiducia negli ultra-trentenni.

MERCATO – L’Inter ha perso a Torino e lo ha fatto in maniera rumorosa, perché rappresenta la seconda sconfitta nell’ultima settimana e vale per l’ennesimo scontro diretto non portato a casa. L’ambiente ora è rumoroso e si paventa di un flop ormai annunciato in questa stagione a causa di diverse problematiche. La prima, secondo Tuttosport, è stata il mercato estivo. Gli acquisti fatti si sono rivelati tutti inutili, o poco utili, alla causa. Da Tajon Buchanan, inadatto al ruolo da tutta fascia, a Tomas Palacios troppo acerbo e ceduto in prestito. Da Josep Martinez, pagato 15 milioni per fare il secondo, ai due a parametro zero che sono in fase calante.

RICONOSCENZA – L’Inter in estate ha commesso un grandissimo peccato: la troppa riconoscenza nei confronti dei campioni d’Italia. Rinnovi a Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Simone Inzaghi a cifre esorbitanti, conferme per i giocatori ultra-trentenni che ora stanno soffrendo i numerosi impegni in programma nel calendario nerazzurro. A Torino è andata in campo la squadra con l’età media più alta: 30 anni e 306 giorni. Si sono sentiti tutti nel secondo tempo a ritmi bassi dell’Inter.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino