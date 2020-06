Inter, la Coppa Italia è importante anche per mandare un segnale – GdS

Luca Calamai nel suo editoriale sulla “Gazzetta dello Sport” parla dell’importanza della Coppa Italia per Inter e Milan.

OCCASIONE DI VINCERE – Per la Milano del pallone si avvicina il primo esame. Impegnativo come un tappone del Giro. Le semifinali di ritorno di Coppa Italia sono già un passaggio delicato per Conte e Pioli. Intanto perché da tempo due dei più prestigiosi club del calcio italiano non hanno niente da festeggiare. L’ultimo trofeo in casa nerazzurra risale ormai a quasi dieci anni fa e il Milan deve accontentarsi della Supercoppa Italiana conquistata nel 2016.

COPPA DA NON SOTTOVALUTARE – Come amava dire Mourinho: «Uno titulo è sempre uno titulo». La Coppa Italia, non è né la Champions né lo scudetto, ma darebbe comunque una spinta al progetto di crescita delle due società. Poi, c’è un aspetto legato all’immediato. L’Inter è ancora in corsa per lo scudetto, ma la sensazione è che Juve e Lazio abbiamo qualcosa in più. Anche se è giusto sottolineare che questo strano finale di campionato, senza precedenti, potrebbe rimettere tranquillamente in discussione qualsiasi gerarchia. La coppa nazionale resta però un trofeo da cogliere.

SEGNALE – Conte e Pioli hanno molti rimpianti per le gare di andata. L’Inter riparte addirittura da uno 0 a 1. E il Napoli oltre al “fattore” (ovviamente virtuale) San Paolo metterà sicuramente in campo la voglia di dare una svolta positiva a una stagione tutta luci e ombre. Ma la squadra nerazzurra è convinta di poter conquistare la finale. Certo, Conte sperava di poter preparare meglio questa sfida. Sperava di avere più tempo per preparare i suoi atleti visto che quella del San Paolo sarà la prima partita vera dopo il lungo stop legato al Covid 19. Però l’Inter in assoluto è più forte. Lo ha dimostrato in campionato quando è andata a vincere 3-1 al San Paolo. Un risultato che consentirebbe ai milanesi di conquistare un posto in finale. Senza contare che le squadre di Conte sono abituate a partire forte e il tecnico ha una gran voglia di mandare un messaggio alle rivali per lo scudetto.