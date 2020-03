Inter, l’UEFA sul caos calendari: “Due partite rinviate, serve collaborazione”

Theodore Theodoridis, segretario genereale dell’UEFA, nel corso della 44esimo Congresso UEFA, ha parlato della situazione relativa al calendario dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale “France24.com”

COLLABORAZIONE – Theodore Theodoridis, segretario generale UEFA, ha parlato così della situazione relativa al calendario dell’Inter: «L’Inter ha già due match rinviati. I nerazzurri sono ancora in gioco in Coppa Italia e in Europa League, per cui diventa quasi impossibile individuare le date dei recuperi senza una collaborazione ed una coordinazione fra le competizioni europee».