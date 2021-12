Inter, KTO diventa Official Regional Partner per il Centro e Sud America

L’Inter ha comunicato un nuovo accordo di partership con KTO, Official Regional Partner dei nerazzurri per il Centro e Sud America.

COMUNICATO – L’Inter ha reso noto un nuovo accordo di partnership con KTO, che diventa Official Regional Partner del club nerazzurro per il Centro e Sud America. “FC Internazionale Milano annuncia un nuovo accordo di partnership con KTO, Official Regional Partner dei nerazzurri per il Centro e Sud America. KTO è una società globale specializzata nell’iGaming. Dalla sua fondazione nel 2018, si è rapidamente affermata come un marchio regionale leader nel settore grazie alle sue strategie di marketing localizzato e ai valori incentrati sul cliente. Il marchio KTO è riconosciuto per la sua piattaforma online altamente innovativa che copre i più grandi eventi sportivi di tutto il mondo“.

BENEFICI – “L’accordo di partnership biennale tra Inter e KTO prevede una serie di benefici, tra cui la visibilità LED – in tutto il Centro e Sud America – durante le partite casalinghe dell’Inter a San Siro, grazie all’innovativa tecnologia di geolocalizzazione Digital Overlay®️ adottata dal club nerazzurro. L’accordo prevede inoltre una serie di iniziative di marketing per aumentare il coinvolgimento dei tifosi e la brand awareness a livello locale“.

TRAGUARDO – “La nuova partnership con l’Inter rappresenta un importante traguardo per KTO”, commenta Franco Oggiano, Chief Marketing Officer di KTO. “Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di un club calcistico acclamato che condivide con KTO la stessa spinta e passione per lo sport. Sono certo che questo accordo sarà vantaggioso per entrambe le parti”.