Inter-Juventus, via alla vendita dei biglietti! Altre informazioni e fasi di vendita

Oggi il via alla prima fase di vendita dei biglietti per Inter-Juventus, derby d’Italia in programma domenica 19 marzo alle 20:45, gara valida per la ventisettesima giornata di Campionato di Serie A. Ecco anche le altre fasi di vendita dei biglietti.

MODALITÁ DI VENDITA – L’Inter tramite il proprio sito internet ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la gara del 19 marzo contro la Juventus. La vendita avverrà come di consueto tramite varie fasi e inizialmente sarà solo online su inter.it/tickets.

ABBONATI – “Dalle ore 10.30 di mercoledì 14 dicembre, tutti gli abbonati potranno usare la tessera SiamoNoi per accedere alla vendita anticipata. Si potranno acquistare fino a 4 biglietti per amici interisti”.

SOCI INTER CLUB – “Dalle ore 10.30 di venerdì 16 dicembre scatterà la seconda fase di vendita, in cui potranno acquistare fino a 4 biglietti anche i Soci Inter Club attivi per la stagione 22-23″.

TITOLARI SIAMO NOI – “Dalle ore 10.30 di lunedì 19 dicembre toccherà ai titolari di una tessera “SiamoNoi” che potranno acquistare massimo 4 biglietti. La tessera dovrà essere stata sottoscritta entro martedì 6 dicembre 2022″.

MASTERCARD PRESALE – “Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai titolari di carte Mastercard, dalle 10:30 di mercoledì 21 dicembre potranno acquistare fino a 4 biglietti in anteprima rispetto alla vendita libera”.

VENDITA LIBERA – “La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10.30 di giovedì 22 dicembre, per questa fase saranno attivi anche il punto vendita Uffici Inter presso lo stadio San Siro, l’Inter Store Milano (Galleria Passarella, 2) e tutti i punti vendita della rete Vivaticket”.

SETTORE OSPITI – “Il settore destinato ai tifosi della Juventus FC sarà acquistabile dalle ore 18:00 del 6 dicembre sul sito vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket. Per procedere all’acquisto sarà necessario essere in possesso di una tessera del tifoso. Il prezzo del tagliando è di 45 euro oltre alle commissioni”.

Fonte: Inter.it