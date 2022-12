Inter-Juventus, da oggi vendita anticipata biglietti per i possessori di tessera

Inter-Juventus si giocherà fra tre mesi esatti, domenica 19 marzo alle 20.45, ma è già attiva la vendita dei biglietti. Da oggi è attiva la fase anticipata per i possessori della tessera Siamo Noi. Ecco le informazioni.

IL DERBY D’ITALIA – Per Inter-Juventus, match della ventisettesima giornata di Serie A di domenica 19 marzo, si sono concluse le prime due fasi di vendita dei biglietti, dedicate agli abbonati e ai soci Inter Club. Da oggi tocca ai possessori della Tessera Siamo Noi, che possono acquistare fino a quattro tagliandi: uno per sé e tre per altre persone. Questa fase anticipata è in vigore fino alle 24 di domani, poi mercoledì toccherà ai titolari di carte MasterCard. La vendita libera degli eventuali biglietti residui di Inter-Juventus, per tutti, inizierà giovedì alle 10.30 anche nei punti vendita allo stadio, all’Inter Store Milano (Galleria Passarella, 2) e sulla rete VivaTicket.