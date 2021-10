Inter-Juventus storia di allenatori, giocatori e dirigenti: quanti incroci – CdS

Inter-Juventus non sarà una sfida scudetto, o almeno non ora, ma secondo il Corriere dello Sport a firma di Roberto Perrone, arriva in un momento particolare della stagione. Allenatori, giocatori e dirigenti, quanti incroci tra le due società: storie che infiammano il derby d’Italia.

INCROCI – Inter-Juventus, non una sfida scudetto ma una sfida “ripresa”. L’Inter viene dalla prima sconfitta in campionato, e la Juventus invece risale dopo un inizio disastroso e a soli tre punti dai nerazzurri. Il Derby d’Italia però anche un un mix di incroci che fanno la storia, da allenatori, giocatori e dirigenti, il primo esempio passa dagli stessi allenatori: Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, ora, potrebbero essere avversari con le panchine scambiate. A Simone hanno pensato più di una volta a Torino, Allegri invece ha sfiorato la panchina dell’Inter più di una volta, l’ultima proprio a maggio quando si stava per ripetere il clamoroso deja vu su Antonio Conte. Simone all’Inter ha trovato Arturo Vidal, che a Torino è stato l’uomo di Antonio Conte ed è stato addirittura il capocannoniere dei bianconeri per due anni di fila. La scorsa stagione di gol ne ha fatti solo uno in maglia nerazzurra, proprio alla Juventus. All’Inter, poi, si è riformata la coppia Marotta-Conte, mentre la Juventus puntava su Fabio Paratici, “discepolo” di Beppe. Lo stesso Paratici che ha poi corteggiato Wanda Nara per arrivare a Mauro Icardi.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Perrone