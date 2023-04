Inter-Juventus, scontro anche sul mercato: l’obiettivo è Frattesi – TS

Questa sera Inter e Juventus si contenderanno la finale di Coppa Italia. Il derby d’Italia, però, continua anche fuori dal campo da gioco

DERBY FUORI DAL CAMPO – TuttoSport riporta come sia Inter che Juventus siano opposte anche nel calciomercato. Stasera le due compagini si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia, ma quest’estate le due squadre potrebbero contendersi anche il cartellino di Davide Frattesi. Il calciatore del Sassuolo sembrava promesso alla Roma lo scorso anno, ma alla fine i neroverdi hanno resistito. I bianconeri vorrebbero acquistarlo in caso di partenza di Rabiot, mentre l’Inter lo prenderebbe in considerazione per la ristrutturazione del centrocampo prevista per il prossimo anno. I rapporti tra il club nerazzurro e l’agente del giocatore sono ottimi, e inoltre il giocatore potrebbe rappresentare un vero e proprio jolly, capace di ricoprire tutti i ruoli della mediana. Molto dipenderà dalla qualificazione o no del club di Viale Liberazione alla prossima Champions League.

Fonte: TuttoSport – Stefano Lanzo