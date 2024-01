Inter-Juventus, sarà anche una questione di km percorsi – CdS

Inter-Juventus, sarà senza ombra di dubbio, lo spartiacque per il prossimo scudetto. Con l’Inter a caccia della seconda stella, dall’altro lato la Juventus di Massimiliano Allegri che punta a vincere un tricolore atteso tre anni, spiega il Corriere dello Sport.

DUELLO – Il duello tra Inter e Juventus, per la vittoria dello scudetto 2023/2024, passerà anche dai chilometri fatti tra le due squadre e un’attesa ricca di impegni prima del derby d’Italia in programma a febbraio a San Siro, spiega il Corriere dello Sport. A decidere il tutto sarà anche l’inverno. Sì, la stagione. Da giovedì 4 gennaio, giorno di Juventus-Salernitana per gli ottavi di Coppa Italia, a domenica 17 marzo, quando si giocheranno Inter-Napoli e Juventus-Genoa in campionato, si avranno le idee più chiare. Saranno 15 le partite se va in finale di Supercoppa e 13 per la Juventus se dovesse andare ai quarti di Coppa Italia.

CHILOMETRI – Il lungo percorso invernale, sarà anche rivolto con attenzione ai chilometri percorsi. L’Inter sarà sulle nuvole per 16 ore, con un viaggio a Madrid per gli ottavi di Champions League. Sia Inzaghi che Allegri poi prenderanno l’areo per le trasferte al sud. Entrambe andranno a Lecce e la Juve anche a Salerno e a Napoli, ricorda CdS. Altra notevole differenza anche nei chilometri da percorrere. In due mesi e mezzo l’Inter viaggerà per un totale di 18.450 chilometri, mentre la Juve ne farà soltanto 7.000km.

SCONTRI – Anche nel lato scontri diretti, la Juventus avrà solo l’Inter a San Siro e il Napoli al Maradona il prossimo 3 marzo. Poi solo avversarie in lotta per la salvezza come Salernitana, Sassuolo, Lecce ed Empoli. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi invece, un trittico non semplice. Con Fiorentina, Juventus e Roma nel giro di poche settimane.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi