Inter-Juventus, la ricostruzione: su Orsato e Pjanic spunta nuova immagine

Condividi questo articolo

Daniele Orsato Inter-Juventus

Inter-Juventus del 28 aprile 2018 è tornata oggi d’attualità, visto che l’ex Procuratore Federale Pecoraro ha fatto notare la mancanza dell’audio delle discussioni fra Orsato e la sala VAR in occasione della mancata espulsione a Pjanic (vedi articolo). La trasmissione “Le Iene”, su Italia 1, ha anche qualcosa di più.

LE INCONGRUENZE – L’arbitraggio di Daniele Orsato in Inter-Juventus del 28 aprile 2018 non è stato certo sufficiente. L’arbitro di Schio, che peraltro da lì in avanti non è più stato designato con i nerazzurri, fu protagonista di tanti errori tutti a favore dei bianconeri. L’episodio che però torna alla mente di tutti è il mancato secondo cartellino giallo di Miralem Pjanic. A inizio ripresa il bosniaco, già ammonito e graziato nel primo tempo, entra in ritardo su Rafinha. Un fallo da secondo giallo palese, che avrebbe dovuto portare le squadre dieci contro dieci (nel primo tempo espulso Matias Vecino). Invece, incredibilmente, Orsato ammonì Danilo D’Ambrosio per proteste.

LA RICOSTRUZIONE – Di questo se n’è occupato stasera la trasmissione “Le Iene” su Italia 1. Dalle immagini mostrate più volte in questi due anni e mezzo si nota Orsato avere in mano un cartellino giallo. Per Pjanic? Non è dato saperlo. Alla fine lo riceve D’Ambrosio per proteste, ma un’inquadratura inedita mostrata stasera fa notare come quando il difensore dell’Inter si avvicini Orsato rimetta il cartellino in tasca, per poi invitare il giocatore nerazzurro ad andarsene. L’ammonizione, alla fine, arriva mezzo minuto dopo l’episodio, e risulta strana. Questo anche per la mancanza dell’audio del VAR, nonostante risulti esserci comunicazione con gli arbitri al monitor. Il programma ha annunciato che, oltre a Inter-Juventus, ci siano anche altri episodi di questo genere.