Inter-Juventus, parla Matthaus: «Gara equilibrata tra le due favorite finali!»

Inter-Juventus si giocherà domenica 27 ottobre alle ore 18. Per l’occasione ha parlato l’ex calciatore nerazzurro Lothar Matthaus, il quale ha elogiato entrambe le squadre per il livello di cui sono in possesso.

LE DICHIARAZIONI – Inter-Juventus si disputerà tra soli due giorni. L’attesa aumenta, con le due compagini che sperano di ottenere 3 punti molto pesanti per le proprie ambizioni presenti e future. Sul punto si è espresso a Sky Sport l’ex giocatore nerazzurro Lothar Matthaus, sottolineando come le due squadre abbiano al momento i favori del pronostico rispetto alla vittoria dello scudetto: «Sono contento che Inter e Juventus si stiano esprimendo bene, entrambe hanno fatto buoni risultati. Si tratta del derby d’Italia, del match tra le squadre più seguite in Italia. Quello che sta funzionando meglio, per la Juventus, è sicuramente la difesa».

Inter-Juventus, Matthaus dice la sua sull’incontro

LA PREVISIONE – Matthaus ha poi proseguito esprimendosi sul possibile andamento dell’incontro tra Inter e Juventus. Il tedesco si è così esposto in merito: «Quando guardi la rosa delle squadre, quelle di Juventus e Inter sono le più complete. Domenica sarà come sempre una gara equilibrata, ma io spero che sia l’Inter a fare i tre punti. Penso che saranno loro due a contendersi il titolo».