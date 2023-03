Inter-Juventus, Marotta assente in tribuna a San Siro: il motivo

MOTIVO – Beppe Marotta non si trovava in tribuna a San Siro vicino al presidente Steven Zhang durante Inter-Juventus. Secondo quanto riportato da SportItalia.com, Marotta ha saltato la partita tra i nerazzurri e i bianconeri a causa di un problema di salute non preoccupante che però gli ha impedito la presenza allo stadio.

