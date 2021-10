Inter-Juventus, Mariani non vede il fallo da rigore (che c’era): la moviola – CdS

Inter-Juventus, chiaro ed evidente il rigore concesso alla Juventus al 90′, corretta la chiamata, ma Mariani avrebbe dovuto vederlo in campo. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Juventus, la moviola di questa mattina sul Corriere dello Sport si concentra, chiaramente, sul caso di rigore al 90: il fallo da rigore c’è e l’arbitro Maurizio Mariani avrebbe dovuto percepirlo in diretta. Corretto l’operato del VAR che segnala, a detta del quotidiano romano, un chiaro ed evidente errore. Sulla linea dell’area Alex Sandro anticipa Dumfries che gli calcia il piede, Mariani è proprio lì e fa segno che non c’è nulla. Guida dal VAR vede il calcio e segnala l’errore. Al monitor l’arbitro ci mette poco a valutare. Voto comunque sufficiente per Mariani: regolare la rete dell’Inter con Cuadrado che tiene in gioco Dzeko. Forse manca un giallo a Danilo (gamba alta che colpisce Dzeko).

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna