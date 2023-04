Inter-Juventus, le pagelle: Dimarco decisivo, Lukaku da sei – CdS

Il Corriere dello Sport mette voti alti ai giocatori dell’Inter vista la vittoria dei nerazzurri contro la Juventus e l’approdo in finale di Coppa Italia

PAGELLE – Il Corriere dello Sport assegna la palma di migliore in campo a Federico Dimarco, autore del gol vittoria e di una prestazione fenomenale. Il numero 32 si porta a casa un 7,5, segnando un altro gol decisivo dopo quello in Supercoppa italiana contro il Milan. Puntualissimo nell’accompagnare l’azione, l’unica pecca è un errore in marcatura su De Sciglio. Come lui, anche Mkhitaryan è tra i migliori in campo. L’armeno è vivace in fase di palleggio, ma intercetta anche una valanga di palloni. Anche Barella si aggiudica un 7,5, dovuto all’assist e all’essere riuscito ad abbassare Rabiot. Spaventa San Siro nel secondo tempo, ma resiste finchè Inzaghi non lo toglie dal campo. Il peggiore – si fa per dire – è Romelu Lukaku, che prende comunque 6. Il belga prova a strafare e andare in profondità, invece di ricevere il pallone spalle alla porta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno