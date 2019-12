Inter-Juventus: la differenza reti premia Conte, nerazzurri primi – GdS

La classifica di Serie A vede l’Inter posizionata davanti alla Juventus, nonostante la parità di punti. “La Gazzetta dello Sport” spiega brevemente perché i nerazzurri di Conte siano legittimamente considerati primi, nonostante lo scontro diretto a favore di Maurizio Sarri.

DIFFERENZA RETI – La classifica di Serie A, in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre (come Inter e Juventus adesso), adotta tre criteri per stabilire l’ordine finale. Il primo criterio è il bilancio negli scontri diretti, seguito dalla differenza reti e, infine, dal numero di gol segnati. Tuttavia, il primo di questi criteri si applica solo al termine del campionato, una volta disputati tutti gli scontri diretti tra le squadre coinvolte. Prima dell’ultima giornata, si tengono in considerazione solo la differenza tra reti segnate e reti subite; in caso di parità, si guarda alla squadra che ha segnato il maggior numero di gol. Per questa ragione, è legittimo considerare l’Inter di Antonio Conte la momentanea capolista della Serie A. I nerazzurri hanno perso lo scontro diretto con la Juventus (1-2 a San Siro), ma hanno una differenza reti migliore. Con 36 reti segnate e 14 subite, l’Inter ha una differenza reti di +22, contro il +14 dei bianconeri.