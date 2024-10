Inter-Juventus, Inzaghi ha un’idea. Barella guida il centrocampo

Simone Inzaghi si prepara ad affrontare la Juventus.il derby d’Italia in programma domenica non è un vero match point ma potrà dire tanto in termini di umore se si guarda la classifica. L’Inter si ritrova con un centrocampo dimezzato, ma con un Barella rinnovato.

DERBY – A due giorni dalla sfida tra Inter e Juventus, Simone Inzaghi lavora in una Pinetina blindata per provare a definire un centrocampo pieno di assenze. La Juventus di Motta sarà comunque in crisi, anche per loro tante assenze che hanno riempito l’infermeria. Il tecnico dell’Inter dovrà dunque provare a scalfire i bianconeri con qualche novità in mezzo al campo. L’idea, vista già contro la Roma dopo lo stop di Hakan Çalhanoğlu, è quella di inserire Nicolò Barella in regia e spostare Frattesi sull’out di destra. A Inzaghi mancherà sia il centrocampista turco sia Kristjan Asllani, il suo vice naturale. Discorso diverso invece per Piort Zielisnki che era partito con la squadra in vista della Svizzera nel match di Champions League. Il centrocampista polaccodovrà rischiare e stare attento alla sua condizione fisica. Questa l’unica richiesta, visti anche i tanti infortunati in squadra.

Inter-Juventus, le vecchie idee di Inzaghi

RITORNO AL PASSATO – Una cosa del genere lo si era visto nell’ottobre del 2022 quando a causa di un infortunio a centrocampo, Simone Inzaghi sposto Hakan Calhanoglu in regia. Le risposte furono sempre più positive tanto da rubare il posto a Marcelo Brozovic. Il turco si era preso il suo posto e finalmente si era rinnovato in un centrocampista più moderno e più complicato da affrontare. E proprio su Barella, le sensazioni positive di Simone Inzaghi non sono mancate in queste prime due uscite stagionali. La presenza di Barella al posto di Calhanoglu permetterebbe a Inzaghi di far respirare la palla e allo stesso tempo permettere a Davide Frattesi di dire la sua nonostante la concorrenza sia davvero alta, come in nessun altra squadra italiana.