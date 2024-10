Inter-Juventus, il derby delle polemiche! Guida le alimenta – CdS

Domenica si giocherà Inter-Juventus, diventato ormai il derby delle polemiche in Serie A. Gianluca Rocchi ha scelto Marco Guida come arbitro del match, il Corriere dello Sport racconta gli ultimi giorni del direttore di gara.

POLEMICHE – Inter-Juventus è una partita che storicamente fa parlare di sé più per quello che succede fuori dal campo che dentro. I dissapori tra società e tifosi nascono dall’ormai noto rigore non dato a Ronaldo per fallo di Iuliano: con il Var Ceccarelli avrebbe dovuto fischiare fallo, anche se non sarebbe potuto intervenire con la tecnologia perché aveva visto e giudicato l’azione. Ci sono stati poi Calciopoli, gli scudetti revocati e le piccole storie come il fallo di Miralem Pjanic su Rafinha che non ha portato all’espulsione.

Inter-Juventus, Guida crea dibattito!

SCELTA – Nonostante tutto ciò l’AIA, rappresentata da Gianluca Rocchi, ha optato per la coppia Guida-Mazzoleni per arbitrare la partita. Guida ha provocato un ricorso dell’Atletico Madrid alla UEFA dopo la sconfitta con il Lille a causa di un rigore dato ai francesi per tocco di mano dello stesso capitano del club francese. Dinamica incredibile, errore madornale con la presenza in più del Var non utilizzato. Mazzoleni sarà proprio davanti alle tv per Inter-Juventus e i complottismi aumentano notando il suo nome.

