Inter-Juventus è una sfida tra specialisti! Finale anticipata – CdS

Questa sera Inter e Juventus si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia in programma il 24 maggio a Roma

SPECIALISTI – Il Corriere dello Sport parla di finale anticipata tra Inter e Juventus questa sera a San Siro. Il reintegro di Lukaku ha dato qualcosa in più alla sfida. Inzaghi e Allegri, poi sono due specialisti. Il primo delle gare da dentro o fuori, il secondo delle vittorie a corto muso. Max e Simone si somigliano, con alcune distinzioni. Pragmatici e vincenti, partendo da idee opposte. Sono cacciatori di trofei. I due però sono diversi nel modo di allenare. Allegri è un trasformista, abituato a cambiare modulo. Non ne ha uno invariabile. Sa leggere le partite e intervenire in corsa. Inzaghi sembra un monolite. Un conservatore indistruttibile. Lavora sulle certezze, sui meccanismi consolidati, sui cambi ruolo per ruolo, perché così si governa uno spogliatoio, ovvero indicando ai giocatori la missione tattica e quale concorrenza battere all’interno della rosa. Lo discutono, al contrario di Allegri, perché gioca in un solo modo e non avrebbe un piano B. Il rispetto tra i due, però, non è mai venuto a mancare.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania