Inter, Juventus e Lazio: per il campionato la corsa è a tre – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che la lotta scudetto sembra una corsa a tre tra Inter, Juventus e Lazio. I nerazzurri di Conte puntano su forza e intensità.

CORSA A TRE – La speranza dei non juventini si è avverata, almeno in questo girone d’andata. Non è un campionato come gli ultimi otto. Tre squadre divise da 3 punti, dai 39 di Juve e Inter, ai 36 della Lazio, non è una novità assoluta, ma il timore, in continua crescita, di assistere a un campionato monocolore (o bicolore, bianco e nero) per adesso lo possiamo accantonare. Merito (o demerito, dipende dai punti di vista) della Juve che un anno fa dominava la classifica con 46 punti e quest’anno è sempre al comando ma non da sola e, rispetto al campionato scorso, con 7 punti in meno, esattamente i 7 punti in più dell’Inter, sua compagna di viaggio al comando della Serie A. Ma se la Juve, nella sua storia secolare, non ha fatto altro che seminare scudetti, e se l’Inter si è finalmente riappropriata di un ruolo da protagonista, ciò che colpisce adesso è la freschezza, la forza, la sfrontatezza e l’autorevolezza della Lazio, una novità per la posizione che occupa, ma non per il calcio che gioca da un po’ di tempo a questa parte, né per la natura profondamente tecnica del suo centrocampo.

NERAZZURRI DI FORZA – L’affidabilità della Juve è data dalla presenza di soli campioni (o quasi) in ogni ruolo, dal terzino destro alla prima punta. E’ quanto manca sia a Conte che a Inzaghi. La Juve non dà spettacolo, l’Inter gioca ancora peggio, ma se Sarri sta ancora cercando un modo per trascinare la squadra sulla sua via, Conte sta procedendo in un’altra direzione. Dell’Inter puoi ammirare la statura e la forza fisica di tutta la squadra. Un po’ è la sua natura, si vince di forza, tutti insieme, mettendo sotto l’avversario con la corsa, il fisico e l’applicazione, ma un po’ è colpa anche di una serie di infortuni che gli hanno tolto gli unici due centrocampisti di ottimo livello tecnico, Barella e Sensi. Non solo. Non va sottovalutata l’assenza di Sanchez, un tipo di attaccante che rendereb- be più divertente la parte finale dell’azione.

VOLATA FINALE – Negli anni in cui il campionato sembrava più vivo, l’incertezza si scioglieva fra febbraio e marzo, in coincidenza con la ripresa delle Coppe. La Juve attinge forza dagli obiettivi che insegue. Ce l’ha nel sangue. L’Inter dà l’impressione di aver già raggiunto il massimo delle sue possibilità, per vincere ha bisogno di tenere il ritmo altissimo, ha bisogno di intensità, se molla anche di poco rischia di prendere gol come è successo a Firenze, in contropiede e in pieno recupero. Sullo spessore della squadra può incidere il mercato di gennaio, quando le richieste di Conte si faranno pressanti. Ma il vero quesito, su quanto possa reggere l’incertezza in alta classifica, è legato alla Lazio.