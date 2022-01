Inter-Juventus, doppio play con Brozovic: Inzaghi ritrova Calhanoglu – CdS

Per Inter-Juventus, Simone Inzaghi ritroverà Hakan Calhanoglu dopo aver scontato la squalifica contro la Lazio: con il turco più qualità in mediana grazie al doppio play.

DOPO LA SQUALIFICA – Calhanoglu torna dopo la squalifica, sarà titolare in Inter-Juventus finale di Supercoppa italiana in programma mercoledì 12 gennaio. Contro la Lazio i nerazzurri hanno mostrato solidità e pazienza, ma in fase di costruzione, però, c’è stata più difficoltà rispetto al solito: il pallone scorreva in maniera meno fluida rispetto al solito. L’assenza di Calhanoglu è mancata anche sotto questo punto di vista e proprio contro i bianconeri il tecnico ritroverà il doppio play in mediana. Calhanoglu ha mostrato una crescita esponenziale partita dopo partita e ora è un elemento cardine dell’Inter: offre soluzioni alternative, imprevedibilità e rapidità.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno