Inter-Juventus (Coppa Italia), apre la vendita dei biglietti: info e prezzi

Dopo l’ufficializzazione del calendario dei prossimi impegni (vedi articolo), è stata aperta la vendita dei biglietti per Inter-Juventus di Coppa Italia, gara in programma il 26 aprile alle ore 21.

VENDITA AL VIA – Si apre la vendita dei biglietti per Inter-Juventus, ritorno della semifinale di Coppa Italia. La sfida è in programma il 26 aprile a San Siro, ore 21. Come confermato dalla Lega Serie A negli scorsi minuti. Si apre quindi ufficialmente la vendita dei biglietti per i tifosi nerazzurri, con i prezzi che vanno dai 25 euro per il terzo anello verde ai 255 euro per la poltroncina rossa centrale. I tagliandi sono acquistabili online attraverso il sito del club.

Fonte: Inter.it