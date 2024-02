Inter-Juventus anche nel bilancio, Prof. Bava: «Troppi debiti ma…»

Inter-Juventus fa parlare e scrivere sempre tanto, forse troppo. E non solo di calcio giocato. Non fa eccezione il tema contabile, affrontato dal Prof. Bava in un’intervista esclusiva rilasciata a Tuttosport. Chi vince al momento la sfida di bilancio? Scopriamolo. Di seguito un estratto

STRATEGIE EXTRA CAMPO – La partita principale per Inter e Juventus secondo Fabrizio Bava – professore ordinario in Economia Aziendale presso l’Università di Torino nonché dottore commercialista e revisore contabile – non si gioca sul rettangolo verde: «Già: quella dei conti economici, vero e proprio “motore” per le ambizioni di ogni società. Se sul campo c’è in palio lo scudetto, però, la sfida dei bilanci vale una posizione di rincalzo. Perché i numeri in questo caso non sono particolarmente rosei». Un “gol” a testa per il Prof. Bava, partendo da quello juventino: «I ricavi totali, innanzitutto. Quelli dei bianconeri sono superiori, al pari delle singole voci relative a merchandising, pubblicità e sponsorizzazioni. In particolare, poi, l’ultimo bilancio ha visto il record storico, pari a 280 milioni, dei cosiddetti ricavi “strutturali”. Ovvero, quelli al di fuori dei diritti televisivi, che dipendono in scarsa misura dall’operato del club. E del player trading, poco prevedibile e variabile di stagione in stagione. L’Inter, invece, prevale nei proventi da stadio». Ed ecco quello interista sottolineato dal Prof. Bava: «Partirei dai costi, dato che l’Inter è qualche passo avanti nel processo di spending review che entrambi i club stanno attuando. A fronte di un monte ingaggi attualmente simile, alla luce dell’imprevista riduzione del costo di Paul Pogba per la Juventus, i nerazzurri vantano però un ammontare di ammortamenti dei cartellini più basso e sono già allineati al valore a regime del 70% nello “squad cost” richiesto dalla UEFA. La politica degli acquisti a parametro zero del club milanese ha portato benefici, insomma. Mentre i bianconeri stanno migliorando il parametro attraverso la strategia dei prolungamenti di contratto che stanno portando avanti da mesi». Questa l’introduzione sulla speciale Inter-Juventus extra-campo.

Il Prof. Bava giudica i bilanci di Inter e Juventus

CORTO MUSO DI BILANCIO – Introduzione che non fa una piega, considerando che la fede calcistica del Prof. Bava è proprio juventina. E non è nemmeno nascosta, anzi. In vista di Inter-Juventus è quasi curioso che il quotidiano torinese Tuttosport dia risalto a un argomento simile senza prendere posizione. E infatti, a domanda precisa del collega Daniele Galosso, autore dell’intervista esclusiva in questione, il Prof. Bava risponde: «Entrambe le società sono troppo indebitate ma il livello di indebitamento finanziario rapportato ai ricavi è superiore per l’Inter. Così come molto più elevati sono gli interessi passivi dei nerazzurri. A Milano, poi, le maggiori preoccupazioni in questo momento riguardano le incertezze intorno alla proprietà, chiamata entro breve a restituire l’ormai famoso prestito per il quale era stato dato in pegno il club». Insomma, altro che 1-1, pareggio o situazione simile. Dovendo fare una scelta, il giudizio finale pende a favore della società bianconera. Il bilancio della Juventus, a detta del Prof. Bava, è migliore di quello dell’Inter ma soltanto di “corto muso” allegriano… Un modo molto particolare per presentare Inter-Juventus, non c’è che dire. Probabilmente manca qualche dettaglio, tralasciato volutamente? In ogni caso, domenica sera a San Siro non giocheranno i due bilanci.

