Inter-Juventus, a rischio anche un altro bianconero: la situazione

Inter-Juventus sarà la nona giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Oltre a Teun Koopmeiners, anche un altro bianconero rischia di saltare l’incontro.

LA NOTIZIA – L’Inter si prepara per la gara della prossima giornata di Serie A contro la Roma, cui seguirà il derby d’Italia contro la Juventus. Per l’occasione, dopo l’emersione del rischio che Teun Koopmeiners sia assente a causa di un problema alla costola, vi è da aggiungere anche la possibilità che un altro bianconero non sia dell’incontro per un problema fisico sopraggiunto durante gli allenamenti con la sua Nazionale. Il riferimento è a Weston McKennie, il quale ha lasciato il ritiro per un fastidio alla spalla.

McKennie assente in Inter-Juventus? Gli altri dubbi

LO SCENARIO – Per la sfida contro l’Inter, la Juventus rischia di non poter contare su Koopmeiners. Mentre il calciatore Nico Gonzalez potrebbe tornare per il derby d’Italia, con Timothy Weah pronto a sostituirlo nel prossimo incontro contro la Lazio. I bianconeri hanno già predisposto un piano per il recupero dei propri assi in vista dell’importante sfida contro l’Inter. L’auspicio della società è di poter contare sul loro apporto dal primo minuto della gara di San Siro, consci del fatto che la loro presenza rivestirebbe un peso specifico importante per le proprie ambizioni nell’incontro.