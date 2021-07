Inter, Inzaghi vuole portare tutti negli Stati Uniti! Lunedì si rivedrà Vecino

L’Inter domani volerà negli Stati Uniti per una tournée che terminerà il 29 luglio. Inzaghi – secondo quanto rivelato da Silvia Vallini nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, vuole portare tutti. Inoltre ritroverà Lukaku (vedi articolo)

OSSERVATI SPECIALI – L’Inter, in attesa di volare verso gli Stati Uniti, mette minuti nelle gambe contro la Pro Vercelli. Secondo Silvia Vallini, tre saranno gli osservati speciali di Simone Inzaghi: «Oggi nella partitella contro la Pro Vercelli, sia Stefan de Vrij che Hakan Calhanoglu metteranno minuti nelle gambe. Ci sarà anche Marcelo Brozovic, che a Inzaghi piace molto e sarà centrale nelle sue idee di gioco. La partenza per gli Stati Uniti è prevista per domani mattina alle 11.30 circa. Dopo qualche indiscrezione, Inzaghi sembrerebbe intenzionato a portare tutti i giocatori a disposizione perché essendo nuovo ha bisogno di lavorare con tutti. Intanto lunedì tornerà anche Matias Vecino insieme ai due cileni, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Tra lunedì e martedì toccherà a Ivan Perisic».