Inter, Inzaghi sorride per tre recuperi e studia la formazione contro la Roma

Ripresa degli allenamenti oggi ad Appiano Gentile in vista della sfida con la Roma. Inzaghi recupera pezzi importanti in rosa e intanto studia come sostituire Bastoni e Mkhitaryan squalificati. Ecco la probabile formazione.

BUONE NOTIZIE – A due giorni dalla delicata sfida di campionato contro la Roma, l’Inter riceve segnali positivi dal centro sportivo di Appiano Gentile. Durante la sessione odierna di allenamento, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo e sono da considerarsi recuperati. Entrambi saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di domenica pomeriggio a San Siro, anche se è difficile vederli in campo dal primo minuto: probabile un loro impiego a gara in corso, per iniziare ad accumulare minuti preziosi in vista del decisivo sprint finale della stagione.

SENZA UNO – Diversa la situazione per Marcus Thuram. L’attaccante francese non ha preso parte alla seduta odierna: continua il suo percorso di recupero personalizzato a causa di un affaticamento muscolare. L’obiettivo dello staff medico e di Inzaghi è chiaro: averlo pronto per la semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, in programma martedì 30 aprile. Nessun rischio sarà corso nel match contro la Roma.

Inter, la probabile formazione con la Roma

LE SCELTE – A testimoniare l’importanza del momento che l’Inter sta attraversando, prima dell’inizio dell’allenamento si è tenuto un confronto tra Inzaghi e la squadra. Un dialogo utile per rinsaldare il gruppo dopo la settimana difficile segnata dalle sconfitte contro Bologna e Milan, e per preparare al meglio la sfida ai giallorossi. Contro la Roma, l’Inter dovrà fare a meno di Bastoni e Mkhitaryan, entrambi squalificati. Al loro posto sono pronti Carlos Augusto, che agirà da braccetto sinistro in difesa, e Davide Frattesi, schierato in mediana.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.