Inter, Inzaghi pronto ai rientri a centrocampo! Le tempistiche

In vista della sfida contro il Cagliari, Simone Inzaghi guarda con attenzione ai recuperi dall’infermeria in casa Inter. Due pronti a rientrare, situazione diversa per il polacco.

RIENTRI – A pochi giorni dalla gara contro il Cagliari a San Siro, in casa Inter si inizia a fare la conta dei recuperi dall’infermeria. Il primo che potrebbe rientrare a disposizione di Simone Inzaghi è Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro era già presente in panchina all’Allianz Stadium contro il Bayern Monaco. Nell’allenamento di ieri invece, Dimarco ha svolto un lavoro personalizzato a scopo precauzionale. Oggi invece è arrivato il rientro pariziale in gruppo.

Inter, i tempi di recupero! Zielinski il più lungo

RECUPERO – Arrivano anche buone notizie da parte di Mehdi Taremi che è in via di guarigione. L’attaccante iraniano sta recuperando bene dal risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. In vista del Cagliari, Taremi potrebbe partire dalla panchina e magari entrare a gara in corso per iniziare a prendere minutaggio. Per quanto riguarda Piotr Zielinski, i tempi potrebbero essere più lunghi. Per l’ex centrocampista del Napoli, la distrazione del gemello mediale potrebbe tenerlo ai box fino a inizio maggio.