Inter, Inzaghi lavora su tre aspetti importati dopo la vittoria di Lecce – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria maturata contro il Lecce sta lavorando su tre aspetti fondamentali: cattiveria, gioco e intensità.

DOPO LECCE – Simone Inzaghi dopo la vittoria sul finale alla prima giornata di campionato, lavorerà su un problema legato principalmente alla cattiveria in attacco dei suoi giocatori. Un problema da risolvere in fretta sperando che anche Dzeko e Correa, entrambi lontani dalla migliore condizione, diano una mano. E poi c’è la questione gioco: a Lecce, Brozovic ha recuperato a tempo di record, ma non aveva il giusto ritmo in cabina di regia. Male a livello di intensità anche Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre a sinistra Gosens è durato troppo poco.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti