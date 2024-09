Inter, Inzaghi e giocatori ad Appiano Gentile. L’accaduto – Sky

Simone Inzaghi e i giocatori dell’Inter si sono ritrovati quest’oggi ad Appiano Gentile dopo il derby perso contro il Milan per 2-1. Matteo Barzaghi ha raccontato come è andata la giornata su Sky Sport.

ALLENAMENTO – L’Inter ha ricominciato ad allenarsi quest’oggi dopo una settimana estremamente intensa. Da Monza a Manchester in Champions League per finire con il ritorno in campionato a Milano per il derby. Tre partite nel giro di una settimana hanno portato Simone Inzaghi, come di consueto accade, a dare un giorno di riposo ieri ai suoi giocatori. Nella mattinata tutti si sono ritrovati per la prima volta da domenica sera, Matteo Barzaghi ha raccontato l’accaduto.

Inter, il primo giorno dopo il derby ad Appiano Gentile

PAROLE – Il giornalista ha detto: «Brutta notizia per l’Inter da Barella: ritornerà per il problema fisico direttamente dopo la sosta. Si dovrà lavorare sui sostituti, che ci sono e devono farsi trovare pronti. Frattesi, Zielinski, il centrocampo dell’Inter è valido e ha opzioni interessanti. Dobbiamo raccontare dell’accaduto. Non c’è stato alcun tipo di confronto, non c’è nessun tipo di allarme. Rimane la delusione del derby, Inzaghi ha parlato con la squadra per analizzare la partita. Alla fine di tutto prevale una visione: non bisogna esagerare perché è la prima sconfitta seppur brutta. Negli ultimi mesi in campionato l’Inter non ha quasi mai perso, inoltre nella stessa settimana c’è stata la trasferta di Manchester. La sconfitta segna un bagno di umiltà, una scossa che può far bene ai giocatori con la pancia piena»