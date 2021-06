Inter, Inzaghi fissa i punti fermi: da De Vrij a Lukaku, il punto – TS

Nell’edizione odierna di “Tuttosport” si fa il punto sulla nuova Inter di Inzaghi. Il tecnico avrebbe indicato alla società i punti fermi da cui ripartire

PUNTI FERMI – L’Inter di Simone Inzaghi ripartirà da tre punti fermi. Lo riferisce il “Tuttosport” che, nell’edizione odierna, analizza la possibile squadra di Inzaghi. Il tecnico, ex Lazio, si affiderà a dei giocatori cardine per difendere lo scudetto conquistato dai nerazzurri nell’ultimo campionato. A guidare la difesa ci sarà Stefan de Vrij, già conosciuto ed apprezzato in biancoceleste. L’olandese sarà fondamentale per far partire l’azione da dietro. Altro pilastro fondamentale è rappresentato dal duo di centrocampo Barella-Brozovic. Il centrocampista italiano è stato decisivo per la conquista del titolo. Il croato, invece, è fondamentale nel ruolo di regista-maratoneta. Nella nuova era Inzaghi ci sarà posto anche per Eriksen: il danese potrebbe agire in maniera simile a quanto visto fare da Luis Alberto in biancoceleste.

ATTACCO – In attacco la colonna sarà Romelu Lukaku. La telefonata tra il tecnico e l’attaccante belga va vista, infatti, anche in tal senso: Inzaghi vuole trattenere il belga a Milano e, l’intervento di Lukaku ad una tv belga, hanno dato dei segnali positivi in merito al primo contatto tra il neo-tecnico nerazzurro ed il bomber con la maglia numero 9. L’obiettivo, per Inzaghi, è quello di esaltare ancor di più le doti di Lukaku, in maniera simile a quanto fatto con Immobile nei suoi anni alla Lazio.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport