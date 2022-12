Inter, Inzaghi concede una pausa il giorno dopo l’amichevole con il Betis

L’Inter è tornata da Siviglia dopo il pareggio 1-1 contro il Betis in una gara non particolarmente emozionante ma che ha continuato a dare indicazioni a mister Simone Inzaghi, che intanto per oggi ha concesso un giorno libero a tutta la squadra.

GIORNO DI RIPOSO – L’Inter tornerà a lavorare ad Appiano Gentile lunedì 19 dicembre dopo l’amichevole disputata in terra spagnola ieri contro il Real Betis e terminata 1-1. Dopo il volo di ritorno, Simone Inzaghi ha concesso alla sua squadra il giorno di riposo. Joaquin Correa ne ha approfittato, accettando l’invito della sua Nazionale per volare in Qatar e vedere la finale contro la Francia in programma oggi alle 16. Il gruppo squadra si ritroverà domani per la ripresa degli allenamenti, tra questi anche Romelu Lukaku e André Onana rimasti alla Pinetina per continuare il recupero. Da monitorare, invece, le situazioni relative a Danilo D’Ambrosio e Mattia Zanotti.