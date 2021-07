Inter, Inzaghi concede al gruppo un po’ di riposo: stasera ritrovo – Sky

Calhanoglu ha ufficialmente dato inizio alla sua nuova avventura all’Inter (vedi articolo). Inzaghi aggiunge dunque una freccia al suo arco, in attesa dei giocatori che hanno preso parte a Euro 2020 e alla Copa America. Silvia Vallini – intervenuta nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – ha svelato chi sarà il primo a tornare a Milano

GRUPPO – Hakan Calhanoglu lavora ad Appiano Gentile mentre il resto del gruppo ha beneficiato di qualche ora di riposo: «Calhanoglu è al suo primo giorno ad Appiano, oggi per lui doppio allenamento mentre il resto della squadra ha beneficiato di qualche ora di riposo. Alle 19.00 è previsto il ritrovo per la cena. Simone Inzaghi lavora con un gruppo rimaneggiato, in attesa dei giocatori che hanno preso parte a Euro 2020 e alla Copa America. Di questi, Milan Skriniar sarà il primo a tornare e poi via via tutti gli altri».