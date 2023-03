Inter, Inzaghi chiede svolta alla squadra: i temi al centro del dibattito

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato con la squadra dopo aver incontrato Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin.

CONFRONTO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, la sconfitta in casa del Bologna è stata difficile da digerire in casa Inter. Per questo motivo ha portato a un confronto tra Simone Inzaghi, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin ad Appiano Gentile. Successivamente si è tenuto un colloquio tra l’allenatore e la squadra, dove si è parlato della mancanza di continuità di rendimento.

DIBATTITO – Il tecnico, in modo fermo e deciso, ma senza toni particolarmente accesi, ha chiesto ai calciatori di affrontare le gare in modo tale da non ripetere quanto accaduto contro i rossoblù, scongiurando così certo errori. Nel corso del dibattito si è parlato dei sette KO nel campionato di Serie A e dei punti che sta buttando via la compagine nerazzurra contro le cosiddette piccole, in tutto dieci da inizio anno, contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna.

SVOLTA – Prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, i nerazzurri dovranno scendere in campo per due match di questo genere, contro Lecce e Spezia. Per tale ragione l’allenatore ha insistito con i giocatori che è necessario dare una svolta al cammino nerazzurro con prestazioni convincenti e due vittorie nelle prossime due partite di campionato.

