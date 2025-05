Inter, Inzaghi si affida al vero undici! Ma c’è un dato particolare – TS

La formazione tipo di Inzaghi ha giocato insieme solo due volte. Contro il PSG l’Inter punta finalmente sull’assetto ideale, a lungo rimasto solo teorico scrive Tuttosport.

UNDICI – Sommer tra i pali, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo, con Lautaro Martinez e Thuram in attacco. È questa l’Inter dei titolarissimi, la formazione ideale che scenderà in campo sabato all’Allianz Arena contro il PSG per provare a riportare la Champions a Milano, quindici anni dopo il Triplete. Eppure, questa squadra al completo si è vista solo due volte in stagione: nel derby del 22 settembre e contro il Napoli il 10 novembre, con un pareggio e una sconfitta.

Inter, a Monaco la formazione tipo

RARO – Una rarità dettata da infortuni, turnover e imprevisti: da Dumfries fuori forma ad Acerbi ai box, fino agli stop di Pavard e Thuram. In totale, su 59 partite stagionali, la formazione-tipo è scesa in campo appena due volte. Anche l’eventuale sostituzione di Pavard con Bisseck – opzione probabile per sabato – è un’eccezione già vista solo in semifinale contro il Barcellona. Questa stagione ha confermato la necessità di ringiovanire la rosa: gli acquisti di Sucic e Luis Henrique e l’interesse per Bonny e De Winter vanno proprio in questa direzione, per ridurre età media e infortuni. Ora Inzaghi si gioca tutto. Oggi la partenza per Monaco: rifinitura nel pomeriggio, conferenza con due giocatori e, in serata, la cena di gala UEFA. Poi, sabato, il verdetto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino