Inter, investimenti in Arabia Saudita? Nuovo accordo con il Ministero

L’Inter allarga i suoi orizzonti anche al Medio Oriente. Il club nerazzurro ha ottenuto un accordo con il Ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita.

ACCORDO – L’Inter vuole espandere il suo mercato nel Medio Oriente e ci sta riuscendo. Dopo Qatar Airways stavolta è l’occasione per l’Arabia Saudita. Il club nerazzurro ha ottenuto una licenza dal Ministero degli Investimenti dello stato per rafforzare la propria attività nel Regno secondo quanto riportato da ASharq Business. L’Inter sarà il primo club internazionale a rendere Riyadh come la sua sede per il lavoro economico-finanziario nella regione. L’obiettivo primario è quello di allargare il numero dei tifosi anche in quella zona del mondo. ù

Inter, l’accordo con l’Arabia Saudita

I PRESENTI – Alla firma dell’accordo si sono presentati in rappresentanza dell’Inter il CEO Corporate Alessandro Antonello e il vice-presidente ed ex capitano Javier Zanetti. Proprio Antonello ha detto a riguardo: «Attraverso questa licenza, il club si impegna ad ampliare il settore sportivo in Arabia Saudita sostenendo lo sviluppo del suo settore sportivo e migliorando la partecipazione delle aziende locali come parte della nostra rete globale». I tifosi dell’Arabia Saudita sono circa 5 milioni: sono il secondo gruppo più largo nel paese. L’Inter ha saputo sfruttare al meglio i suoi viaggi in Medio Oriente in occasione della Supercoppa Italiana.