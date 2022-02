Inter, interesse di PIF mai concreto. Zhang mantiene la maggioranza – TS

L’Inter continua ad attirare l’attenzione di acquirenti internazionali, così come riportato del precedente articolo riguardo a un’offerta da 900 milioni rifiutata dal presidente Steven Zhang (vedi articolo). Secondo quanto riportato dal collega Stefano Scacchi su TuttoSport, PIF potrebbe non essere mai stato tra le società realmente interessate all’acquisto del club.

CLUB INTERESSATI – L’offerta di 900 milioni per acquistare l’Inter sarebbe dunque la seconda proposta di acquisto rifiutata dopo quella del fondo inglese Bc Partners, un anno fa. Secondo TuttoSport non è infatti chiaro se è possibile inserire nella lista delle società interessati anche PIF, fondo sovrano saudita e proprietario del Newcastle. Secondo alcune informazioni, l’interesse di PIF non sarebbe mai stato davvero concreto. Resta dunque il fatto che la famiglia Zhang voglia mantenere – almeno per il momento – la maggioranza dell’Inter.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi