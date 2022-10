Inter insieme ai suoi sponsor, tanti ospiti illustri al ‘Partners’ get together’

L’Inter ha dedicato un evento esclusivo ai propri partner e sponsor all’interno della location del flagship store di Technogym. Presenti anche ex volti storici del club nerazzurro

EVENTO − All’interno dello store di Technogym è andata in scena, questa sera, un evento esclusivo in cui l’Inter ha incontrato i propri partner, sponsor ed ex leggende. Presente anche il management nerazzurro rappresentato dal CEO Alessandro Antonello. L’evento ‘Partners’ get together‘ è stata l’occasione per ritrovarsi e creare un momento di connessione in vista di nuovi importanti progetti. Alla serata hanno preso parte quattro leggende nerazzurre: Marco Materazzi, Fabio Galante, Antonio Manicone ed Evaristo Beccalossi, oltre ad altri ospiti speciali.

Fonte: Inter.it