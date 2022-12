Inter, input da Suning: monte ingaggi da abbassare! L’idea di Ausilio – TS

L’Inter, su indicazione della proprietà, alleggerirà il monte ingaggi. Ausilio, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, ha un’idea per raggiungere l’obiettivo

STRATEGIA – L’Inter è al lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla proprietà. Da Suning, secondo Tuttosport, è emersa la necessità di ridurre progressivamente il monte ingaggi della squadra. E il direttore sportivo Piero Ausilio ha un’idea ben precisa per raggiungere l’obiettivo: l’abbassamento dell’età media della rosa. Per questo motivo, il club sta valutando soprattutto calciatori under 25 per disegnare l’Inter del futuro. Basta quindi a campioni sulla via del tramonto con alti ingaggi: si punterà sui giovani, più futuribili e con stipendi inferiori.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini