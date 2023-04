Inter, iniziativa per la Giornata Internazionale dello Sport per la Pace

Si celebra oggi la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. L’Inter mostra la sua partecipazione con un’iniziativa andata in scena nei giorni scorsi.

L’IMPEGNO CONCRETO – “Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come riconoscimento al contributo positivo che lo sport può avere sulla realizzazione dello sviluppo sostenibile e sull’avanzamento dei diritti umani.

Ogni giorno, e ancora di più in questa giornata così importante, l’Inter ribadisce il proprio impegno nella promozione dello sport come strumento di pace, di integrazione sociale, di sviluppo e come legame tra i popoli.

Il Club si impegna quotidianamente attraverso le attività di Inter Campus, che da 26 anni promuove in 30 paesi di tutto il mondo il diritto al gioco e all’educazione coinvolgendo più di 8000 bambine e bambini, e promuovendo diversi progetti di Corporate Social Responsibility che prevedono alleanze con realtà sociali del territorio a sostegno dell’inclusione sociale.

Proprio per celebrare la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, nella mattinata di sabato 1 aprile, Inter ha organizzato We Are Sport, una giornata dedicata ad affermare il potere dello sport di cambiare il mondo, rafforzare i legami sociali e la crescita personale, attraverso la disciplina, il rispetto e la solidarietà per tutti.

L’iniziativa si è svolta nella prima parte presso il KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti e ha coinvolto atleti con disabilità diverse, tutti uniti dalla passione per il calcio: i ragazzi di Asd Sporting 4E, alcuni atleti della BebeVio Academy e giovani para-calciatori da diverse altre realtà del territorio hanno avuto l’opportunità di divertirsi insieme ad alcuni ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro. Infine, prima del calcio d’inizio di Inter-Fiorentina a San Siro, due ragazzi in powerchair, presenti all’allenamento svolto in mattinata, hanno potuto accompagnare per la prima volta i giocatori al centro del campo”.

