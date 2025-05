Inter, inizia il countdown per Monaco! La situazione

RIENTRO – Dopo due giorni di meritato riposo concessi da Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per dare ufficialmente il via alla preparazione della finale di Champions League contro il PSG, in programma sabato 31 maggio. La giornata odierna alla Pinetina è stata dedicata ai media, con giornalisti e operatori presenti per seguire da vicino i nerazzurri tra interviste e immagini esclusive dal campo. Un’occasione che ha segnato anche un momento importante per Inzaghi: il ritorno a pieno regime di tutto il gruppo. Dopo due giorni di meritato riposo concessi da Simone Inzaghi al termine dell’ultima giornata di Serie A, l’si è ritrovata ad Appiano Gentile per dare ufficialmente il via alla preparazione della finale di Champions League contro il, in programma sabato 31 maggio. La giornata odierna alla Pinetina è stata dedicata ai media, con giornalisti e operatori presenti per seguire da vicino i nerazzurri tra interviste e immagini esclusive dal campo. Un’occasione che ha segnato anche un momento importante per Inzaghi: il ritorno a pieno regime di tutto il gruppo.

Inter, ora si fa sul serio! Settimana incandescente



LAVORO – Nel tardo pomeriggio, infatti, l’allenatore ha potuto dirigere l’allenamento con l’intera rosa a disposizione. Sono rientrati anche Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, così come i lungodegenti che nei giorni scorsi avevano seguito programmi personalizzati. Ora l’obiettivo per tutti è ritrovare rapidamente la condizione migliore in vista della sfida più attesa dell’anno. Con la finale ormai alle porte, l’Inter può finalmente lavorare con serenità e intensità, contando sull’unione e sulla profondità di una rosa che ha dimostrato compattezza e qualità lungo tutta la stagione. La marcia verso L’Allianz Arena è ufficialmente cominciata.