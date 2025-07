Inter, inizia il countdown: le date in rosso per il rientro

Manca sempre meno alla ripresa degli allenamenti in casa Inter. I nerazzurri, sotto la nuova guida di Cristian Chivu si ritroveranno alla Pinetina a partire da fine luglio.

LAVORO – Archiviate le vacanze e il Mondiale per Club, l’Inter è pronta a riprendere il proprio cammino. La stagione 2025/26 comincerà ufficialmente sabato 26 luglio, quando la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile, in mattinata, per il primo giorno di allenamento. Sarà il via alla preparazione estiva, con Cristian Chivu desideroso di rimettere in moto i meccanismi dopo una tournée americana altalenante. Il programma prevede test fisici, sedute atletiche, esercitazioni tattiche e le prime amichevoli stagionali che verranno comunicate nei prossimi giorni.

RIENTRI – Alcuni calciatori reduci da infortuni si presenteranno ad Appiano con qualche giorno di anticipo rispetto al raduno ufficiale. Lo staff medico e atletico dell’Inter ha previsto per loro un percorso di lavoro personalizzato per consentire un recupero ottimale in vista dell’inizio della stagione. Il club vuole partire con il piede giusto, anche sul piano della condizione fisica. Al raduno della Pinetina saranno presenti i protagonisti della scorsa stagione, alcuni giovani rientrati dai prestiti e anche i nuovi acquisti. La macchina nerazzurra è pronta a rimettersi in moto. Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è iniziato: l’appuntamento è per il 26 luglio, ma per qualcuno il lavoro è già cominciato.