Inter, infortuni muscolari per Dzeko, Barella e Bastoni: presto saranno valutati – TS

A rendere un po’ più amaro il post-partita di Milan-Inter, gli infortuni muscolari di Dzeko, Barella e Bastoni tengono in apprensione Inzaghi (e Mancini). Nelle prossime ore, come ribadito dall’edizione odierna di TuttoSport, le loro condizioni saranno valutate.

INFORTUNI – Inter, la sensazione è quella di aver perso una grande occasione per accorciare le distanze con il Milan. A rendere il post-partita nerazzurro un po’ più amaro, i tre infortuni di Edin Dzeko, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. I tre giocatori nel corso del derby hanno chiesto la sostituzione, tutti per un problema muscolare. I due italiani in particolare tengono in apprensione anche Roberto Mancini, che vorrebbe averli a disposizione nelle prossime due gare con Svizzera e Irlanda del Nord dove gli azzurri si giocheranno la qualificazioni ai Mondiali in Qatar senza passare dagli spareggi. Nelle prossime ore, dunque, si attendono novità riguardo l’entità dell’infortunio. I due italiani, in particolare, saranno valutati dai medici della Nazionale.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino