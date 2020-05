Inter, ecco la divisa da allenamento per il...

Inter, ecco la divisa da allenamento per il 2020/21. I dettagli

Lo rivela il noto portale Footy Headlines, piuttosto affidabile per quel che riguarda il design delle divise dei club. Ecco come sarà la divisa da allenamento dell’Inter per la stagione 2020/21

SGUARDO AL FUTURO – Sul campionato dell’Inter aleggia un grosso punto interrogativo, condiviso col resto delle squadre di Serie A. Difficile prevedere se questa stagione riuscirà a tagliare il suo traguardo (mancano 12 partite, più cinque recuperi tra cui Inter-Sampdoria). Nel frattempo, meglio cercare di proiettarsi nel futuro, ipotizzando che sia migliore del nostro presente e di un passato prossimo ancora appiccicato sotto le scarpe. A darci una mano è il noto portale Footy Headlines, che svela i dettagli della divisa da allenamento nerazzurra per la stagione 2020/21. Il design è piuttosto articolato sulle maniche. Apprezzabili anche i dettagli in oro dello scudetto stilizzato e del logo Nike. A voi il giudizio!